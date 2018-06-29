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Этот контент был опубликован 30 июня 2018 г. 1:48 30.06.2018 - 01:48

Вашингтон. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что активно работает над отбором претендентов на пост члена Верховного суда и объявит кандидата 9 июля, сообщают американские СМИ.

"Я сократил список (претендентов - ИФ) до пяти человек", - сказал он журналистам, добавив, что собирается провести встречи с двумя из них на выходных. Фамилий Д.Трамп не назвал.

В общей сложности, президент собирается поговорить с пятью основными претендентами, а также - с еще двумя судьями. "Мне они все нравятся", - сказал глава государства.

"У нас в распоряжении есть выдающиеся люди. Это судьи-консерваторы. Они талантливы и великолепны", - добавил он.

Наблюдатели отмечают, что, таким образом, Д.Трамп определится с выбором до отлета в июльское турне в Европу. По их мнению, это демонстрирует, что президент действительно спешит с выдвижением своего кандидата, чтобы успеть утвердить его в сенате до осенних промежуточных выборов, на которых, как считается, республиканцы могут утратить часть своих позиций в конгрессе.

Новый судья сменит 81-летнего Энтони Кеннеди, который уже заявил о намерении уйти из Верховного суда после 31 июля. Назначение судьи-преемника Э.Кеннеди даст Д.Трампу возможность закрепить судьями-консерваторами большинство мест в Верховном суде.

В последние дни в Белом доме активно работают над подбором подходящего кандидата и над согласованием этого вопроса с ключевыми сенаторами. Речь идет как о республиканцах, так и о некоторых демократах, представляющих штаты, в которых Д.Трамп одержал победу на президентских выборах.

Газета "Хилл" отмечает, что борьба в сенате по этой кандидатуре, как ожидается, будет крайне ожесточенной, так как на кону - то, будет ли Верховный суд под контролем консерваторов или же либерально настроенных судей, которых поддерживают демократы.

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