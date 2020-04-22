Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 13:35

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду напомнил, что позднее в этот день введет ограничения на иммиграцию в страну с целью укрепить рынок труда для американских граждан.

"Я подпишу сегодня президентский указ, который запретит иммиграцию в нашу страну", - написал Трамп в Twitter.

"В это самое время, даже без этого указа наша южная граница (с Мексикой - ИФ), значительно усиленная 170 милями новой пограничной стены и 27 тыс. мексиканских солдат, очень крепка, в том числе против незаконной перевозки людей!" - добавил он.

Накануне на пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил о планах ограничить выдачу гринкарт иностранцам и иммиграционных виз в США минимум на 60 дней, чтобы оставить рабочие места для американцев.

"Чтобы помочь американским работникам, я временно поставлю на паузу иммиграцию в США. Это поможет американцам, являющимся первыми претендентами на рабочие места, в то время как Америка перезапускает (экономику - ИФ)", - сказал он.

Также Трамп добавил, что в будущем будет оценивать, какие дополнительные меры в области иммиграции необходимо будет предпринять, чтобы защитить рабочие места для американцев.

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