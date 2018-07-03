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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 10:53 03.07.2018 - 10:53

Мадрид. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп направил письмо главе правительства Испании Педро Санчесу с напоминанием о том, что его предшественник Мариано Рахой обещал значительно увеличить военные расходы, сообщает во вторник газета "Паис".

Письмо, подписанное Д.Трампом, пришло во дворец Монклоа порядка 10 дней назад после того, как Вашингтон посетил король Испании Филип VI. В письме упоминается, что Д.Трамп и его супруга Мелания были "восхищены" встречей с испанским королем и его женой Летисией в Белом доме.

В письме говорится, что президент США признает, что Испания прошла через "ужасный экономический кризис", и рад, что страна преодолевает его. Также в этом одностраничном письме Д.Трамп напомнил об обещании стран НАТО направлять не менее 2% ВВП на оборону.

Д.Трамп отмечает, что американские налогоплательщики не понимают, почему некоторые европейские страны, являющиеся партнерами США по НАТО, не выполняют своих обязательств в сфере безопасности. Также президент США в письме указывает на растущий интерес НАТО к своему южному крылу, отмечает газета.

Газета отмечает, что это письмо стало первым, которое П.Санчес получил от американского лидера после того, как занял пост премьера Испании в начале июня.

Аналогичные письма Д.Трамп в преддверии саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля направил премьер-министрам Германии, Италии, Португалии, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Канады, пишет газета.

В декабре прошлого года бывший министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль направила в НАТО письмо, в котором пообещала, что к 2024 году Испания будет направлять 1,53% ВВП на военные расходы. Этот составит 18,47 млрд евро, что вдвое больше текущего бюджета, пишет "Паис".

М.Рахой сделал обещание об увеличении расходов на военные нужды в сентябре 2017 года, когда посещал Вашингтон.

В ежегодном докладе НАТО, опубликованном в марте 2018 года, говорится, что Испания потратила в 2017 году 0,92% ВВП на оборонные расходы. Меньшую долю выделили только Люксембург (0,46%) и Бельгия (0,9%). Расходы США за 2017 год составили 3,57% ВВП.

Ранее британская газета "Сан" сообщила, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон получил письмо от своего американского коллеги, в котором тот также призвал Великобританию увеличить расходы на оборону.

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