Этот контент был опубликован 3 мая 2019 г. 0:42

Вашингтон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг официально выдвинул кандидатуру Келли Найт Крафт на пост постпреда при ООН, теперь ее должен поддержать Сенат, сообщает The Hill.

В случае подтверждения кандидатуры в Сенате К.Крафт будет представлять Соединенные Штаты в Генеральной Ассамблее ООН и в Совете Безопасности ООН.

57-летняя К.Крафт служила послом США в Канаде с октября 2017 года.

Кроме того, она вместе со своим мужем, миллиардером, Джо Крафтом была крупным спонсором Республиканской партии.

"Келли проделала выдающуюся работу, представляя нашу нацию, и я не сомневаюсь, что под ее руководством наша страна будет представлена на самом высоком уровне", - написал Д.Трамп в феврале, когда предложил ее кандидатуру.

1вз тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!