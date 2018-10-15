Трамп направил Помпео на встречу с саудовским королем для обсуждения ситуации с исчезновением журналиста
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Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что направляет госсекретаря Майка Помпео в Эр-Рияд для переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом по поводу исчезновения саудовского журналиста в Стамбуле.
"Я немедленно направляю госсекретаря для встречи с королем (Саудовской Аравии - ИФ)", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".
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Интерфакс