Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 14:45 15.10.2018 - 14:45

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что направляет госсекретаря Майка Помпео в Эр-Рияд для переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом по поводу исчезновения саудовского журналиста в Стамбуле.

"Я немедленно направляю госсекретаря для встречи с королем (Саудовской Аравии - ИФ)", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

(ПОСЛЕДУЕТ)

1бф ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер