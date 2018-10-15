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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 14:56 15.10.2018 - 14:56

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что направляет госсекретаря Майка Помпео в Эр-Рияд для переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом по поводу исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле.

"Я немедленно направляю госсекретаря для встречи с королем (Саудовской Аравии - ИФ)", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

"Я только что говорил с королем Саудовской Аравии, который отрицает, что ему что-либо известно о том, что могло случиться с "нашим саудовским гражданином". Он заявил, что саудовцы тесно работают с турецкой стороной, чтобы найти ответы", - заявил президент США.

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Источники в полиции Турции сообщили, что журналист вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 13:12 по местному времени, но из дипмиссии больше не выходил.

Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист, критически высказывавшийся против действующей власти в Эр-Рияде, пропал уже после того, как покинул здание консульства. Турция проводит расследование инцидента.

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