Этот контент был опубликован 2 июня 2019 г. 16:50

Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп действительно намерен ввести пошлины на все товары, поступающие из Мексики, заявил в воскресенье глава аппарата Белого дома Мик Малвейни.

"Он, безусловно, очень серьезно настроен (по вопросу пошлин - ИФ)", - сказал Малвейни в телепрограмме Fox News Sunday.

В конце мая Трамп сообщил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из Мексики. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

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