Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 21:58

Вашингтон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что будет добиваться запрета на продажу некоторых видов вейповой продукции, сообщает американское телевидение.

"Нам нужно что-то с этим делать. Это очень опасно. Дети умирают. Люди умирают... Мы введем очень строгие правила (продажи такой продукции - ИФ)", - сказал Трамп.

Глава минздрава и социальных служб США Алекс Азар уточнил, что в скором времени власти подготовят руководство для того, чтобы ограничить продажу ароматизированной вейповой продукции, которая, по мнению экспертов, пользуется особой популярностью из-за привлекательных вкусов.

"Нам просто нужно убрать из мест продаж привлекательные ароматизированные продукты до тех пор, пока они не получат лицензию, если вообще они смогут получить ее", - отметил Азар.

Он указал, что одобрение на продажу надо будет получить у подразделения министерства здравоохранения США, которое занимается контролем качества пищевых продуктов, а также табачных изделий и лекарств.

Ожидается, на разработку конкретных директив относительно продаж вейпов уйдет несколько недель.

Подобная реакция американской администрации последовала после того, как американские органы здравоохранения приступили к расследованию нескольких сотен случаев заболеваний дыхательных систем у людей, которые курили электронные сигареты и другую вейповую продукцию. В настоящий момент пока не установлено, какое именно устройство или ингредиент могли привести к таким проблемам.

Ранее первая леди США Мелания Трамп вызвала обеспокоенность ситуацией вокруг использования вейпов, в частности, детьми.

"Я глубоко обеспокоена растущей эпидемией использования электронных сигарет нашими детьми. Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить общество от связанных с курением табака заболеваний и смерти", - написала супруга президента США в Twitter ранее в сентябре.

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