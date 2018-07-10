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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 16:43 10.07.2018 - 16:43

Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник вылетел в турне по европейским странам, в рамках которого примет участие в саммите НАТО, посетит Великобританию и встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Финляндии.

Сначала американский президент отправится на саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля. Ожидается, что в ходе встречи в верхах страны-члены альянса обсудят оборонный бюджет, борьбу с терроризмом, противостояние киберугрозам и другие вопросы.

Помимо этого, ранее во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите состоится разговор с Д.Трампом об отношениях альянса с Россией.

"Я рад тому факту, что у нас будет возможность завтра за ужином обсудить с президентом Трампом отношения между НАТО и Россией - перед встречей (Д.Трампа - ИФ) с Путиным", - сказал Й.Столтенберг.

Между тем, в Брюсселе продолжают готовиться как к саммиту НАТО, так и к приезду президента США. Временное перекрытие движения предусмотрено на прилегающих к городу участках автомагистралей E19 и E40 и на ряде стратегических артерий столицы, в частности, близ отеля, где остановится Д.Трамп.

Как ожидается, с 10 по 13 июля в бельгийской столице будут действовать несколько периметров безопасности, включая зону штаб-квартиры НАТО, отель, в котором будет ночевать Д.Трамп, американское посольство, королевский дворец и еще ряд городских объектов, связанных с проведением мероприятий в рамках саммита.

После того, как Д.Трамп примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, он отправится в Великобританию, где встретится с премьер-министром Терезой Мэй и королевой Елизаветой II.

Президент США оценил грядущий визит в Британию как "сложный" и отметил, что переговоры с В.Путиным могут пройти гораздо легче. "В Великобритании однозначно (будет сложно)... там больше всего происходит", - сказал Д.Трамп во вторник в Вашингтоне перед вылетом на саммит НАТО.

"У меня впереди саммит НАТО, у меня Великобритания, что будет непросто, и у меня впереди Путин (встреча с В.Путиным в Хельсинки - ИФ). Откровенно говоря, встреча с Путиным может оказаться самой простой из них, кто знает", - добавил американский лидер.

Помимо этого, Д.Трамп не смог дать точный ответ на вопрос журналистов о том, рассматривает ли он В.Путина как друга или врага.

"Я не могу сейчас на это ответить. В чем я точно уверен, так это в том, что он - соперник", - сказал Д.Трамп.

В свою очередь, постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон считает, что Д.Трамп должен сказать В.Путину, что Вашингтон стремится к улучшению отношений с Москвой, однако России для этого необходимо "исправить свое поведение".

По словам постпреда, встреча двух лидеров "направлена на то, чтобы обсудить касающиеся России вопросы, которые имеются у НАТО и США, напрямую с самим Путиным".

"Кроме того, (цель встречи - ИФ) - сказать, что мы хотим рабочих отношений (с Россией - ИФ), но для этого она должна изменить свое поведение", - заявила К.Б.Хатчинсон.

Между тем, в Финляндии уже начали отрабатывать особые меры безопасности в преддверии саммита Россия-США, и финские силы безопасности будут сотрудничать с охраной президентов России и США.

На время саммита будут объединены в единую сеть Virve полиция, спасательная, пограничная, таможенная службы, оборонительные силы, скорая медицинская помощь. В основном через эту сеть будет осуществляться управление и обеспечение безопасности встречи на высшем уровне.

Особые меры безопасности предпринимаются в отелях, где остановятся члены делегаций. Предпринимаются меры по оперативному устранению возможного вмешательства в интернет-сети.

Помимо этого, СМИ сообщали, что ввиду проведения саммита США-Россия может быть временно установлен пограничный контроль для граждан с Шенгенской визой. Цель внутреннего пограничного контроля - предотвратить доступ в страну лицам, которые могут угрожать безопасности или общественному порядку.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президенты РФ и США В.Путин и Д.Трамп на предстоящем саммите в Хельсинки обсудят Сирию, Украину, а также могут затронуть любые другие темы.

"Какой-то формальной бумаги не будет. Они достаточно опытные и влиятельные люди, чтобы самим определиться, что им обсуждать", - сказал С.Лавров, отвечая на вопрос журналистов о повестке дня предстоящей встречи.

1тэ во бп

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