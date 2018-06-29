Трамп на вопрос, признают ли США Крым российским: посмотрим
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп не исключил признания Крыма российским.
На вопрос журналистов из пула Белого дома, признают ли США Крым российским, Д.Трамп ответил: "Посмотрим".
Кроме того, по словам главы США, он "не видит проблем в хороших отношениях с Россией".
Встреча Д.Трампа и президента России Владимира Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.
1йф гс
Интерфакс