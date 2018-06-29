Трамп на вопрос, признают ли США Крым российским: посмотрим

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Этот контент был опубликован 30 июня 2018 г. 0:53 30.06.2018 - 00:53

Вашингтон. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп не исключил признания Крыма российским. На вопрос журналистов из пула Белого дома, признают ли США Крым российским, Д.Трамп ответил: "Посмотрим". Кроме того, по словам главы США, он "не видит проблем в хороших отношениях с Россией". Встреча Д.Трампа и президента России Владимира Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. 1йф гс Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс