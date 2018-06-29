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Вашингтон. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп не исключил признания Крыма российским.

На вопрос журналистов из пула Белого дома, признают ли США Крым российским, Д.Трамп ответил: "Посмотрим".

Кроме того, по словам главы США, он "не видит проблем в хороших отношениях с Россией".

Встреча Д.Трампа и президента России Владимира Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

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Интерфакс