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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 9:38 11.07.2018 - 09:38

*** Он считает Германию зависимой от России из-за газа

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.

"Я думаю, это очень печально, когда Германия заключает масштабное соглашение с Россией по нефти и газу", - сказал Д.Трамп в среду во время рабочего завтрака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита альянса.

"Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - добавил он.

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