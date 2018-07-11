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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 9:48 11.07.2018 - 09:48

*** Он считает Германию зависимой от России из-за газа

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.

"Я думаю, это очень печально, когда Германия заключает масштабное соглашение с Россией по нефти и газу", - сказал Д.Трамп в среду во время рабочего завтрака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита альянса.

"Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - добавил он.

"Итак, мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем другие страны, а многие страны заключают сделку по газопроводу ("Северный поток-2" - ИФ) с Россией и платят миллиарды долларов в кошельки России. Мы, как считается, защищаем вас от России, но они (ряд стран - ИФ) платят миллиарды долларов России, и я считаю, что это никуда не годится", - отметил Д.Трамп.

При этом напомнил, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер является одним из руководителей проекта газопровода, и что "почти 70% Германии будет под контролем России посредством (поставок - ИФ) природного газа".

Президент подчеркнул, что подобная зависимость ФРГ от РФ в энергетической сфере оказывает негативное воздействие на НАТО, и добавил, что союзники по альянсу должны говорить с Берлином на эту тему.

1аю ар об

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