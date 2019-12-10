Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 23:35

Вашингтон. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил о поддержке эффективного контроля над вооружениями с участием не только России, но и Китая, сообщает Белый дом.

"Президент Трамп также подчеркнул свою поддержку эффективного глобального контроля над вооружениями, который включает в себя не только Россию, но и Китай", - говорится в пресс-релизе администрации президента США.

Отмечается, что Трамп и Лавров также рассмотрели состояние отношений с Китаем.

"Президент подтвердил необходимость справедливой и взаимной торговли с Китаем", - добавил Белый дом.

1вз тг

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