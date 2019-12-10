Вашингтон. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил о поддержке эффективного контроля над вооружениями с участием не только России, но и Китая, сообщает Белый дом.
"Президент Трамп также подчеркнул свою поддержку эффективного глобального контроля над вооружениями, который включает в себя не только Россию, но и Китай", - говорится в пресс-релизе администрации президента США.
Отмечается, что Трамп и Лавров также рассмотрели состояние отношений с Китаем.
"Президент подтвердил необходимость справедливой и взаимной торговли с Китаем", - добавил Белый дом.
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