Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 20:51

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп похвалил Абделя Фаттаха ас-Сиси за деятельность на посту президента Египта и отметил хорошие отношения между Вашингтоном и Каиром, сообщают во вторник западные СМИ.

"Я думаю, что он делает замечательную работу. Отношения между Египтом и США никогда не были лучше, чем сейчас", - заявил Д.Трамп журналистам в Белом доме на встрече с А.Ф.Ас-Сиси.

Д.Трамп сказал, что недавно первая леди США Мелания Трамп посетила Египет и поделилась с супругом впечатлениями, заявив, что египетские пирамиды "были одной из самых невероятных вещей, которые она когда-либо видела".

"Ее непросто впечатлить, но в тот раз она была под большим впечатлением", - сказал Д.Трамп.

Комплимент Д.Трампа в адрес египетского президента возмутил западные СМИ. Они напомнили, что власти Египта неоднократно обвинялись в попустительстве к притеснению женщин и религиозных меньшинств в Египте.

Также СМИ обратили внимание на то, что египетский парламент недавно поддержал поправки в конституцию, которые позволят продлить срок А.Ф.Ас-Сиси на посту президента до 2034 года.

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