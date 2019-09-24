Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 16:35

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, призвал союзников его страны увеличить расходы на оборону.

"Мы активизируем работу в рамках наших альянсов, давая ясно понять, что мы ожидаем, что все наши партнеры будут платить справедливо за расходы на обороны", - сказал Трамп.

"США в настоящий момент самая мощная страна в мире. Надеюсь, что США никогда не придется воспользоваться этой силой", - отметил президент США.

Американский лидер в прошлом неоднократно выражал недовольство тем, как партнеры по НАТО выполняют свои обязательство по увеличению расходов на оборону.

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