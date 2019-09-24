Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 16:49

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп назвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро "кубинской марионеткой".

"Диктатор Мадуро - это кубинская марионетка, которую защищают кубинские телохранители и которая прячется от своего собственного народа", - сказал Трамп, выступая на Генассамблее ООН.

"В это время Куба грабит венесуэльское нефтяное богатство, чтобы поддерживать свое собственное коррумпированное коммунистическое руководство", - указал американский лидер.

Трамп отметил, что внимательно следит за развитием ситуации в Венесуэле.

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