Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп назвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро "кубинской марионеткой".
"Диктатор Мадуро - это кубинская марионетка, которую защищают кубинские телохранители и которая прячется от своего собственного народа", - сказал Трамп, выступая на Генассамблее ООН.
"В это время Куба грабит венесуэльское нефтяное богатство, чтобы поддерживать свое собственное коррумпированное коммунистическое руководство", - указал американский лидер.
Трамп отметил, что внимательно следит за развитием ситуации в Венесуэле.
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