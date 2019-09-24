Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 17:05

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Социальные сети оказывают огромное влияние на своих пользователей, и США не позволят им лишить людей возможности высказывать свое мнение, заявил президент США Дональд Трамп во вторник, выступая на Генассамблее ООН.

"Даже в свободных странах мы видим...новые угрозы свободе. Небольшое число социальных сетей завладевают огромной властью над тем, что мы можем видеть, и над тем, что нам позволено говорить", - заявил Трамп.

По словам Трампа, его администрация "ясно дала понять компаниям, владеющим социальными сетями, что мы будем отстаивать право на свободу слова".

"Свободное общество не может позволить социальным сетям заглушить голоса людей", - сказал Трамп.

Трамп отметил, что "свободу и демократию необходимо постоянно охранять и защищать".

"Мы должны скептически относиться к тем, кто жаждет подчинения и контроля", - сказал президент.

Сам Трамп активно использует соцсети для того, чтобы делиться своими мыслями по беспокоящим его вопросам. В частности, он ежедневно пишет сообщения в твиттере.

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