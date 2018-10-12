Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 20:27 12.10.2018 - 20:27

Вашингтон. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп планирует в начале следующей недели посетить штаты Джорджия и Флорида, которые серьезно пострадали от урагана "Майкл".

"Люди не имеют представления о том, как "Майкл" обрушился на великий штат Джорджия. Я посещу оба (штата - ИФ) Флориду и Джорджию в начале следующей недели. Мы делаем все возможное во всех районах и во всех штатах, которые пострадали; мы вместе с вами", - написал Д.Трамп в пятницу на своей странице в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что ураган "Майкл" привел к гибели не менее 12 человек во Флориде. Ураган "Майкл" обрушился на побережье Флориды 10 октября. Скорость ветра в эпицентре стихии достигала 250 км/ч, и урагану был присвоен четвертый - предпоследний - уровень разрушительности.

Власти Флориды эвакуировали более 400 тыс. человек из потенциально опасных зон. Отмечалось, что "Майкл" может стать самым разрушительным ураганом в истории Флориды и одним из самых мощных за последние 14 лет в США.

По предварительным оценкам, ущерб от стихии может составить около $16 млрд.

1кю аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер