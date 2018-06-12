Трамп на следующей неделе обсудит со своим окружением дальнейшие шаги в отношении КНДР
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Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп обсудит со своей командой на следующей неделе дальнейшие шаги по вопросу Северной Кореи, заявил президент во вторник в ходе пресс-конференции в Сингапуре.
"Мы соберемся вместе на следующей неделе, чтобы обсудить детали", - сказал Д.Трамп.
Он добавил, что в обсуждениях будет участвовать госсекретарь США Майк Помпео и советник президента по нацбезопасности Джон Болтон.
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Интерфакс