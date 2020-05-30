Вашингтон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация остановит массовые беспорядки с применением насилия и не допустит анархии.
"Моя администрация остановит массовые беспорядки и насилие. Мы остановим это незамедлительно", - сказал Трамп, выступая в Космическом центре имени Кеннеди.
"Анархии не будет", - пообещал американский лидер, говоря о беспорядках и протестах, вызванных смертью афроамериканца в результате действий полиции в Миннеаполисе.
Кроме того, президент США указал, что не позволит "преступникам, придерживающимся радикально левых взглядов, на территории всей нашей страны и мира поджигать общины".
"Мы не позволим этому произойти", - добавил Трамп.
Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.
Этот инцидент спровоцировал волнения, продолжавшиеся четыре ночи подряд в Миннеаполисе: протестующие устраивали поджоги и грабили магазины. Позднее беспорядки перекинулись на другие города США, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Детройт.
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