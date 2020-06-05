Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 16:54

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не понимает действий губернаторов штатов, которые остаются под действием ограничительных мер из-за коронавирус.

"Я не знаю, почему губернаторы, которые оставляют в силе экономические ограничения, продолжают это делать", - сказал Трамп на пресс-конференции.

Он отметил, что если посмотреть на такие штаты, как, например, Джорджия, Южная Каролина и Флорида, которые начали "открываться", то в них дела идут хорошо.

"В тех штатах, которые наиболее энергично настроены на возобновление деятельности, потрясающе идут дела", - отметил президент США.

По его словам, многие крупные штаты, в том числе Нью-Йорк и Нью-Джерси, "закрыты или почти закрыты", но он выразил надежду, что они приступят к возобновлению экономической деятельности.

По словам Трампа, США, "в основном, преодолели пандемию".

Между тем, американские СМИ отмечают, что, например, в штатах Техас и Аризона, которые довольно быстро отменили ограничительные меры, в настоящее время наблюдается рост числа случаев заболевания коронавирусом.

США остаются лидером среди стран по количеству заболевших коронавирусом за время пандемии и числу летальных исходов. C начала вспышки там выявлено почти 2 млн случаев заражения. Наибольшее количество жертв от коронавируса зарегистрировано в штате Нью-Йорк и Нью-Джерси.

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