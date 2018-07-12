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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 13:08 12.07.2018 - 13:08

*** Он не знает, как будет развиваться ситуация с Крымом в дальнейшем

Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что недоволен ситуацией вокруг Крыма, но возложил ответственность за нее на бывшего американского лидера Барака Обаму.

"Это было во время Барака Обамы, а не Трампа. Я бы не позволил этому случиться, а он позволил", - сказал он.

"Но я не рад ситуации вокруг Крыма", - добавил он.

Между тем, американский лидер констатировал, что Россия активно "строит мосты", ведущие к полуострову.

"Люди любят говорить о Крыме, но факт заключается в том, что они (русские - ИФ) строят мосты к Крыму. Они совсем недавно открыли огромный мост, строительство которого начали много лет назад. Они строят, я так думаю, базу для подводных лодок", - подчеркнул Д.Трамп.

"Что произойдет с ситуацией вокруг Крыма, я пока не могу сказать", - подытожил президент США.

Ранее Д.Трамп не раз возлагал ответственность на своего предшественника Барака Обаму за присоединение Крыма к РФ. На вопрос журналистов из пула Белого дома, признают ли США Крым российским, он ответил: "Посмотрим".

На 16 июля в Хельсинки запланирована встреча Д.Трампа и президента России Владимира Путина.

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