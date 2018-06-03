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Этот контент был опубликован 3 июня 2018 г. 17:43 03.06.2018 - 17:43

Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил недовольство тем, что Федеральное Бюро Расследований (ФБР) или министерство юстиции США не предупредили его в ходе предвыборной кампании о том, что в отношении его тогдашнего сотрудника ведется расследование.

"Поскольку только два человека могли занять пост президента (Д.Трамп и Хилари Клинтон - ИФ), почему ФБР или министерство "юстиции" не рассказали мне, что они тайно ведут расследование в отношении Пола Манафорта по обвинениям десятилетней давности, которые были сняты, в ходе моей кампании? Они должны были мне сообщить!" - написал Д.Трамп в твиттере.

Он добавил, что П.Манафорт поздно присоединился к его предвыборному штабу и работал на него в течение короткого промежутка времени.

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