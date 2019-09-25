Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду выразил недоумение в связи с попытками политиков из Демократической партии провести импичмент за то, что он провел "замечательные встречи и разговор по телефону" с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Это шутка. Импичмент за это? Когда ты провел замечательную встречу и замечательный разговор по телефону?" - сказал Трамп.
Он отметил, что разговор с Зеленским, вызвавший скандал, был вторым по счету и задался вопросом, почему никого не интересует его первый разговор.
"Это был красивый, просто идеальный разговор", - подчеркнул президент США.
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