Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 17:33

Вашингтон. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг выразил недоумение по поводу отсутствия должной помощи Украине от европейских стран.

"Я постоянно задаю вопрос: "Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они получают наибольшую выгоду. Почему это всегда старые добрые Соединенные Штаты (кто помогает Украине - ИФ)?" - написал Трамп в твиттере.

Он также подчеркнул, что "ничего не делающие демократы никогда не упоминают об этом на липовых слушаниях".

Трамп неоднократно заявлял о том, США делают для Украины значительно больше, чем Европа.

В июле он заявил об этом украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

"Должен сказать, что мы для Украины делаем много. Мы тратим на это больше усилий и значительное время. Намного больше, чем делают европейские страны, которые должны помогать более серьезно, чем это делают. Германия не делает для вас почти ничего", - сказал Трамп.

1ви ар

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