Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 22:14

Вашингтон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы выяснить, почему Китай очень эффективно сдержал распространение коронавируса COVID-19 на своей территории, но не смог воспрепятствовать его попаданию в другие страны.

"Почему они заблокировали вирус в Ухане, не пустив в другие районы. И при этом - не воспрепятствовали распространению по всему миру?" - спросил он во время заседания членов его администрации в Белом доме.

"И почему они не пустили к себе нас? Мы бы помогли решить проблему", - добавил Трамп.

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