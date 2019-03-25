Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 1:39

Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп не будет рекомендовать генеральной прокуратуре начать расследование в отношении своих политических оппонентов-демократов в связи с итогами расследования "российского следа" в американских выборах, заявил представитель Белого дома Хоган Гидли журналистам.

В минувшее воскресенье Д.Трамп раскритиковал своих политических оппонентов, заявлявших о предполагаемом сговоре его предвыборного штаба с РФ.

"Это была незаконная попытка атаки, и она провалилась. Надеюсь, кто-то займется расследованием другой стороны вопроса (в отношении тех, кто обвинял Д.Трампа - ИФ)", - сказал он журналистам.

Предположения о сговоре с РФ президент США назвал "самой нелепой историей, которую я когда-либо слышал".

"Жаль, что стране пришлось через все это пройти (через расследование "российского дела" - ИФ). И жаль, что вашему президенту пришлось через все это пройти", - добавил Д.Трамп.

Ранее стало известно, что Р.Мюллер не нашёл доказательств сговора между предвыборным штабом Д.Трампа и Россией, о чем написал в итоговом докладе.

1гк ки

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