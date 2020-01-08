Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 3:18

Вашингтон. 8 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп не станет обращаться к нации ночью 8 января, сообщает CNN.

По данным источника телеканала в Белом доме, Трамп не появится перед камерами сегодня ночью.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа ведет подготовку к возможному обращению президента США к нации. Уточнялось, что конкретные сроки выступления еще не определены.

Однако, по данным двух чиновников, предполагалось, что, вероятно, Трамп обратится к нации сегодня ночью из Овального кабинета.

В данный момент совещание по ситуации, связанной с обстрелом двух баз в Аль-Асаде и Эрбиле, проходившее в Белом доме, завершено.

Госсекретарь США Майк Помпео, министр обороны Марк Эспер и вице-президент Майк Пенс покинули Белый дом.

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