Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 13:52

Давос. 22 января. ИНТЕРФАКС - В США, в отличие от некоторых других стран, складывается прекрасная ситуация в том, что касается экологии, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"Нам нужно будет что-то делать с другими странами, с другими континентами", - сказал он на пресс-конференции в Давосе, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания шведской экоактивистки Греты Тунберг, призывающей к радикальным шагам во всем мире по защите экологии.

По словам Трампа, в США показатели, связанные с экологией, например - с чистотой воздуха, сейчас "лучше, чем когда бы то ни было".

При этом, он пожаловался на то, что, к примеру, волны приносят к тихоокеанскому побережья США "тонны мусора из других стран".

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