Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 18:11

Вашингтон. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил о том, что не возражает в связи с перспективой обнародования для общественности доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ, сообщает издание "Хилл".

"Давайте посмотрим, будет ли он (доклад - ИФ) в рамках закона", - цитирует "Хилл" слова президента, сказанные журналистам возле Белого дома.

Д.Трамп отметил, что он "не против" публикации доклада.

В то же время президент заявил, что ему неизвестны сроки обнародования этого доклада.

Р.Мюллер и его команда проводят в США расследование по так называемому "российскому делу". Основная задача команды спецпрокурора - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ. Р.Мюллер уже добился предъявления обвинений нескольким лицам, однако эти обвинения не имеют отношения к вмешательству в выборы 2016 года.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявлял, что наверняка обнародует выводы команды Р.Мюллера, но не обещал, что речь будет о полной версии доклада.

Согласно закону, Р.Мюллер должен передать свой доклад Минюсту США, и генпрокурор самостоятельно решит, следует ли публиковать полную или сокращенную версию документа.

1аю ар

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