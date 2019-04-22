Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 16:31

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что не видит оснований для запуска процедуры импичмента против него.

"Только серьезные преступления и нарушения могут привести к импичменту. Я преступлений не совершал (не было сговора, не было препятствования правосудию), поэтому невозможно объявить мне импичмент", - написал он в Twitter.

"Это демократы совершали преступления, а не ваш президент-республиканец!" - добавил Д.Трамп.

На прошлой неделе был обнародован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом "российском расследовании". Он работал над ним более двух лет и пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

Ряд представителей Демократической партии высказались о возможности обсуждения процедуры импичмента против нынешнего президента США. Так, первой, кто во всеуслышание призвал это обсудить, стала кандидат в президенты от этой партии, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Также неоднократно к этому призывала член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!