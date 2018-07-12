Трамп не доволен ситуацией вокруг Крыма, но отмечает, что эта проблема возникла при Обаме
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Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что недоволен ситуацией вокруг Крыма, но возложил ответственность за нее на бывшего американского лидера Барака Обаму.
"Это было во время Барака Обамы, а не Трампа. Я бы не позволил этому случиться, а он позволил", - сказал он.
"Но я не рад ситуации вокруг Крыма", - добавил он.
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Интерфакс