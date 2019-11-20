Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 19:24

Вашингтон. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп не допустит, чтобы США заключили или продлили какое бы то ни было соглашение по контролю над вооружениями, если оно будет неприемлемо для его страны, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Президент Трамп никогда не позволит США заключить какой-либо договор о контроле над вооружениями, который будет неприемлем для США, или же - продлять какой-либо существующий договор, срок которого истекает, если это неприемлемо для США", - заявил Помпео.

Летом 2019 года Соединенные Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен между США и СССР в 1987 году. Он запрещал производство и развертывание ядерных и обычных баллистических ракет наземного базирования, а также крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5000 км.

Решение о выходе из договора было принято на фоне обвинений Вашингтоном и союзниками по НАТО в адрес России в несоблюдении ДРСМД. Россия отвергла эти обвинения.

Россия и США пока не достигли договоренности о продлении СНВ-3 - договора о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок его действия истекает в 2021 году.

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