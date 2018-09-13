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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 16:40 13.09.2018 - 16:40

***Президент уверен, что речь идет о целенаправленной кампании демократов против него

Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что ураганы 2017 года не могли привести к гибели почти 3 тыс. человек в Пуэрто-Рико, и что подобные заявления являются попытками демократов очернить его репутацию.

"3000 человек не стали жертвами двух ураганов, которые ударили по Пуэрто-Рико. Когда я покинул этот остров, после удара шторма, у них везде было от 6 до 18 смертей. Время шло, и это (число жертв - ИФ) намного росло. А затем, много времени спустя, начали сообщать по-настоящему большие числа жертв, к примеру, 3000", - написал Д.Трамп на своей странице в "Твиттере".

"Это сделали демократы, чтобы заставить меня выглядеть как можно хуже в то время как, как я успешно привлекал миллиарды долларов для помощи в восстановлении Пуэрто-Рико", - отметил президент.

В сентябре прошлого года ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико, оставив после себя значительные разрушения и унеся жизни около 64 человек. В начале октября побережья США достиг ураган "Нейт".

Однако в августе 2018 года власти Пуэрто-Рико обнародовали данные независимого исследования, согласно которым число жертв от последствий урагана "Мария" достигало 2975 человек. В исследовании отмечалось, что эти жертвы пришлись на полугодовой период после удара "Марии" по Пуэрто-Рико. Составители доклада также утверждали, что первоначальные официальные цифры погибших были столь незначительны, поскольку медики на острове не обладали достаточной классификацией, чтобы точно определить причины гибели населения в Пуэрто-Рико.

1аю ар

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