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Этот контент был опубликован 15 июля 2018 г. 12:53 15.07.2018 - 12:53

Вашингтон. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что не имеет больших ожиданий по поводу переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые запланированы на 16 июля в Хельсинки.

"Я думаю, ничего плохо из этого (встречи с Путиным - ИФ) не выйдет, но, возможно, получится и что-то хорошее", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу Си-Би-Эс.

Американский лидер подчеркнул, что у него нет "больших ожиданий" от предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Д.Трамп заявил, что в ходе встречи с В.Путиным в Хельсинки он планирует поднять вопросы о ситуации на Украине, в Сирии и других частях Ближнего Востока, а также о проблеме распространения ядерного оружия.

Президент США также заявлял, что все же не исключает достижения "удивительных вещей" по итогам встречи.

Встреча лидеров США и РФ запланирована на 16 июля в Хельсинки.

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