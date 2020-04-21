Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 0:35

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, правда ли лидер КНДР серьезно болен.

"Были сообщения СМИ про это. Мы не знаем (здоров ли Ким Чен Ын - ИФ)", - сказал он на брифинге в Белом доме.

"Я желаю ему всего наилучшего", - добавил Трамп.

Также, комментируя сообщения, согласно которым Ким Чен Ын находится в тяжёлом состоянии после операции на сердце, Трамп пожелал ему "удачи".

При этом президент США не исключил, что СМИ могли ошибиться, сообщая о проблемах со здоровьем северокорейского лидера. В частности Трамп вспомнил, что такие сообщения публиковал телеканал CNN, который, по его мнению, часто передает недостоверную информацию.

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