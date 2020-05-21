Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 19:27

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что в дальнейшем может рассмотреть как возвращение, на определенных условиях, к выполнению Договора по открытому небу, так и вариант с подготовкой принципиально нового соглашения.

"Есть хорошие шансы на то, чтобы создать новое соглашение либо - сделать что-то, что позволит нам вернуться в первоначальному договору", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Трамп подчеркнул, что "до тех пор, пока они (Россия - ИФ) не будут выполнять свои обязательства, мы будем вне договора".

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