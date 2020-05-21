Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что в дальнейшем может рассмотреть как возвращение, на определенных условиях, к выполнению Договора по открытому небу, так и вариант с подготовкой принципиально нового соглашения.
"Есть хорошие шансы на то, чтобы создать новое соглашение либо - сделать что-то, что позволит нам вернуться в первоначальному договору", - сказал он журналистам в Вашингтоне.
Трамп подчеркнул, что "до тех пор, пока они (Россия - ИФ) не будут выполнять свои обязательства, мы будем вне договора".
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