Трамп не исключает санкции против Саудовской Аравии, но не хочет, чтобы они касались поставок оружия
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Вашингтон. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что готов жестко наказать Саудовскую Аравию в случае установления ее вины в убийстве сотрудничавшего с "Вашингтон пост" журналиста Джамаля Хашугджи.
"Будет жесткое наказание", - сказал он, говоря о том, какова будет реакция США в случае, если вина Эр-Рияда будет доказана.
Д.Трамп напомнил, что саудовские власти пока отрицают свою причастность к гибели журналиста в Турции.
Президент США подчеркнул, что может быть не против введения в данном случае санкций. "Однако тут все зависит от того, чтоб это будут за санкции", - предупредил он.
В частности, президент предупредил, что не хотел бы разрывать крупные контракты по поставке Саудовской Аравии вооружений.
"Россия хотела эту сделку, Китай тоже хотел, мы хотели. И нам удалось получить все это целиком", - заявил Д.Трамп. Он отметил, что отказ от этих поставок стал бы ударом по американским компаниям, и потому на такой шаг он пойти не готов.
"Но есть другие способы наказания", - сказал Д.Трамп.
Ряд СМИ утверждает, что Дж.Хашугджи был убит, когда находился в саудовском консульстве в Стамбуле.
1во ав
Интерфакс