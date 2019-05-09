Этот контент был опубликован 9 мая 2019 г. 19:16

Вашингтон. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что может на этой неделе согласовать сделку с Китаем по спорным торговым вопросам.

"Это вполне можно сделать. Все они (китайские переговорщики - ИФ) - здесь. Их вице-премьер - один из наиболее высокопоставленных руководителей Китай, прибывает сюда", - заявил президент США в Вашингтоне в четверг, говоря о возможности заключить соглашение на этой неделе.

Д.Трамп сообщил, что получил "прекрасное письмо" от председателя КНР Си Цзиньпина и заявил, что, вероятно, скоро проведёт с ним переговоры по телефону.

Американский президент предупредил, что у него есть хорошая альтернатива торговому соглашению с Китаем. "Об этой альтернативе я говорю уже много лет", - пояснил он, добавив, что она может принести казне США более $100 млрд в год.

В прошлом Д.Трамп неоднократно грозил ввести ограничения на импорт китайских товаров, если Пекину и Вашингтону не удастся согласовать новую, более справедливую с точки зрения США, торговую сделку.

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