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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 15:58 24.05.2018 - 15:58

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что, несмотря на отмену саммита, намеченного на 12 июня в Сингапуре, он надеется на проведение другой встречи в будущем.

"Я чувствовал построение прекрасного диалога между нами, и в конечном итоге, именно диалог важен. Я очень жду встречи с Вами, которая, возможно состоится однажды", - говорится в письме Д.Трампа Ким Чен Ыну, опубликованном Белым домом.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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