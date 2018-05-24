Трамп не исключает, что в будущем его встречу с Ким Чен Ыном все же удастся организовать - Белый дом
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Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что, несмотря на отмену саммита, намеченного на 12 июня в Сингапуре, он надеется на проведение другой встречи в будущем.
"Я чувствовал построение прекрасного диалога между нами, и в конечном итоге, именно диалог важен. Я очень жду встречи с Вами, которая, возможно состоится однажды", - говорится в письме Д.Трампа Ким Чен Ыну, опубликованном Белым домом.
Также американский президент поблагодарил лидера Северной Кореи за освобождение американских граждан.
"Это был красивый жест, и мы его очень ценим", - заявил Д.Трамп.
24 мая Д.Трамп направил лидеру КНДР письмо, в котором заявил об отказе от участия в саммите, который готовился Вашингтоном и Пхеньяном на 12 июня в Сингапуре.
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Интерфакс