Этот контент был опубликован 1 мая 2020 г. 0:33

Вашингтон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявляет, что не исключает возвращения в администрацию на новую должность своего бывшего советника по Нацбезопаности Майкла Флинна.

"Я, конечно, был бы готов рассмотреть такую возможность", сказал он на брифинге в Белом доме, говоря о Флинне, ставшего "жертвой" расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

"Я считаю, что он - хороший человек, а в ФБР поступили с ним ужасно", - добавил Трамп.

По его мнению, все идёт к тому, что с Флинна могут снять все обвинения, что открыло бы обратный путь в администрацию США.

Изначально Флинн в 2017 году признал себя виновным в том, что солгал ФБР в ходе "российского" расследования. В конце апреля в прессе были опубликованы документы, согласно которым сотрудники ФБР старались специально выстраивать беседы с Флинном таким образом, чтобы тот солгал.

Флинн покинул пост советника по нацбезопасности, когда выяснилось, что он передал неверные данные вице-президенту США Майку Пенсу о своих контактах с послом РФ в Вашингтоне.

В начале 2020 гола Флинн заявил, что отзывает решение признать себя виновным в обмане ФБР. В связи с этим процесс вынесения ему приговора приостановлен.

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