Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 17:43

Вашингтон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты для разрешения ситуации в Венесуэле.

На вопрос о возможности военного вмешательства США для отстранения от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Д.Трамп ответил: "Посмотрим. Все варианты рассматриваются".

Американский лидер указал, что ситуация в Венесуэле катастрофична. "У людей нет воды, нет электричества", - отметил.

Д.Трамп добавил, что США находятся в постоянно контакте с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, которого Васшингтон рассматривает в качестве президента страны.

Президент США в ходе встречи с супругой Х.Гуайдо Фабианой Росалес в Белом доме заверил ее в "100-процентной поддержке" со стороны Вашингтона.

"Мы с Венесуэлой. То, что там происходит сейчас, не должно происходить", - сказал Д.Трамп.

Со своей стороны Ф.Росалес подтвердила, что "Венесуэла переживает ужасный кризис". "Кризис серьезный... Но Венесуэла - не одна. США - вместе с Венесуэлой, мир - с Венесуэлой", - отметила супруга Х.Гуайдо.

В Венесуэле в настоящее время продолжается политический кризис. Лидер венесуэльской оппозиции Х.Гуайдо ранее объявил себя временным президентом. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Н.Мадуро считает действия оппозиции незаконными.

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