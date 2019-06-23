Вашингтон. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Американский президент Дональд Трамп готов поднять тему российского вмешательства в президентские выборы 2020 года в США в беседе с президентом России Владимиром Путиным.
"Я мог бы, если вы желаете, чтобы я это сделал, я это сделаю", - сказал Трамп, отвечая на вопрос ведущего в интервью, которое вышло в эфир в воскресенье на американском телеканале NBC.
При этом, комментируя свое участие в президентской кампании 2020 года, он отметил, что не готов проиграть.
"Я не люблю проигрывать", - подчеркнул президент Трамп.
1ар де