Этот контент был опубликован 23 июня 2019 г. 16:35

Вашингтон. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Американский президент Дональд Трамп готов поднять тему российского вмешательства в президентские выборы 2020 года в США в беседе с президентом России Владимиром Путиным.

"Я мог бы, если вы желаете, чтобы я это сделал, я это сделаю", - сказал Трамп, отвечая на вопрос ведущего в интервью, которое вышло в эфир в воскресенье на американском телеканале NBC.

При этом, комментируя свое участие в президентской кампании 2020 года, он отметил, что не готов проиграть.

"Я не люблю проигрывать", - подчеркнул президент Трамп.

1ар де

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