Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 12:42

Брюссель. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Действующий председатель группы G7 имеет ряд прерогатив, но не прерогативу менять состав формата за счет новых стран, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Ранее у нас был формат G8 с участием России, но затем выбор, сделанный Россией, привел к изменению этого формата. От G8 перешли к G7", - отметил высокий представитель ЕС по иностранным делам, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о планах приглашения России на саммит G7.

"Председательство в G7, которое принадлежит США, имеет ряд прерогатив, в том числе направлять адресные приглашения (третьим странам - ИФ), отражающие приоритеты (политики -ИФ). Но изменение формата, изменение принадлежности к группе на постоянной основе не является прерогативой председателя G7", - сказал Боррель во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, с точки зрения Европейского союза, "G7 - жизненно необходимый формат для стран, объединенных общими ценностями и совместными обязательствами".

Он отметил, что "сотрудничество стран, движимых одинаковыми ценностями, необходимо, особенно в это трудное, более напряженное, чем обычно, время".

Ранее Трамп назвал формат G7 неэффективным и потому сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

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