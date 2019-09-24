Вашингтон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп не ответил на вопросы журналистов, касающиеся сроков его третьей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сославшись, что для ее проведения предстоит проделать большую работу.

"Мы посмотрим, Сейчас люди хотят, чтобы это случилось. Я хочу знать, что из этого выйдет. Мы можем многое узнать до того, как состоится саммит", - сказал он в ответ на прямой вопрос журналиста о сроках возможного третьего саммита.

Трамп встретился с журналистами совместно с находящимся в Нью-Йорке для участия в сессии Генассамблеи ООН президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином перед двухсторонними переговорами между ними.

Он назвал две предыдущих встречи с Ким Чен Ыном "очень успешными саммитами", приведя в качестве доказательства, в частности, то, что Северная Корея не проводит новые ядерные испытания. При этом Трамп отметил, что "не было никакого смягчения санкций, было только ужесточение санкций".

"Поэтому посмотрим, что будет происходить. Нам бы хотелось увидеть, что мы можем сделать. Если сможем - будет грандиозно, не сможем - тоже прекрасно. Посмотрим", - сказал американский президент.

В ответ на просьбу прокомментировать осуществляемые КНДР пуски ракет малой дальности, Трамп сказал: "У нас не было соглашения по ракетам малой дальности. Многие страны испытывают ракеты малой дальности; в этом нет ничего впечатляющего", добавив, что этот вопрос, тем не менее, будет обсуждаться на встрече с Мун Чжэ Ином.

Он также заявил, что США не планируют каких-либо действий в отношении Северной Кореи.

"Я не рассматриваю действия. Мы хорошо ладим с Северной Кореей, у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном, и мы не рассматриваем вопрос о каких-либо действиях, для них нет причин", - сказал Трамп.

Со своей стороны, Мун Чжэ Ин завил, что Южная Корея рассчитывает на скорое и успешное проведение третьего саммита США-КНДР.

"Мы ждем, что переговоры на рабочем уровне между Соединенными Штатами и Северной Кореей по подготовке к третьему - вашему третьему саммиту с председателем Кимом - будут возобновлены в ближайшее время" - сказал он.

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что рассчитывает на то, что "третий саммит с председателем Кимом войдет в историю как действительно исторический момент в мировой истории".

1гк ад

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!