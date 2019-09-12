Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит предпосылок для неожиданного результата борьбы за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии.

"Там лидируют трое. Я думаю, что именно они будут бороться до конца. Я думаю, что выиграет кто-то из этих трёх. Хотя в политике никогда ни в чем нельзя быть уверенным", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что не сможет наблюдать в пятницу за дебатами демократов в прямом эфире, однако потом посмотрит запись. Он заверил, что уважает всех участников этих дебатов. "Я всех их уважаю. Для того, чтобы бороться за президентский пост, нужно много смелости", - сказал президент.

"Видите, я становлюсь значительно сильнее как политик: вы не ожидали, что я дам такой ответ (на вопрос о том, что он думает о кандидатах-демократах - ИФ)", - добавил Трамп, который нередко делает крайне нелестные комментарии о своих соперниках-демократах.

В настоящее время, согласно опросы, у демократов лидируют - бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор Элизабет Уоррен и сенатор Берни Сандерс. Трамп часто называет Байдена "сонным", Сандерса - "сумасшедшим Берни". Уоррен в прошлом часто утверждала, что ее предки - индейцы. Считается, что это вызывало симпатию у ее избирателей. Однако тесты ДНК показали, что предков-индейцев у Уоррен - не больше, чем у среднего американца. В итоге Трамп стал называть ее именем легендарной индейской принцессы - Покахонтас.

1во бм

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