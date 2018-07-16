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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:41 16.07.2018 - 17:41

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп оставляет решение Германии об участии в "Северном потоке 2" за ней, но обещает, что американские энергоресурсы будут конкурировать с этой трубопроводной магистралью.

"Мы будем конкурировать, когда мы говорим о трубопроводе. Я не уверен, что это в лучших интересах Германии. США будут и уже являются самым крупным государством по нефти и газу. Мы продаем СПГ и должны конкурировать с трубопроводом",- сказал он на совместной пресс-конференцией с президентом России Владимиром Путиным.

Д.Трамп напомнил, что ранее обсуждал этот вопрос с канцлером ФРГ Ангелой Меркель: "Я обсудил с Ангелой Меркель в жестких тонах этот вопрос. У них есть близкий источник (Россия - ИФ)".

ОТ АН фф ки

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