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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 18:40 16.07.2018 - 18:40

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Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп оставляет решение Германии об участии в "Северном потоке 2" за Берлином, но обещает, что американские энергоресурсы будут конкурировать с этой трубопроводной магистралью.

На фоне жесткой критики властей США проекта "Северный поток 2" в отрасли крепли опасения, что американские чиновники могут прибегнуть к санкционным шагам в отношении проекта и его участников - "Газпрома" и европейских компаний.

Однако Д.Трамп сказал лишь о конкуренции американских и российских энергоресурсов.

Д.Трамп начал с ответа на другой вопрос, прокомментировав оценку президента РФ Владимира Путина как своего соперника: "Я его назвал соперником (конкурентом). Хорошим соперником. Слово соперник - это фактически комплемент. Я считаю, что мы будем конкурировать, когда мы говорим о трубопроводе. Я не уверен, что это в лучших интересах Германии или нет, но это их решение. И мы будем конкурировать".

"Вы знаете, Соединенные Штаты сейчас уже сейчас являются самым крупным государством в нефти и газе. Мы продаем сниженный газ, и мы должны конкурировать с трубопроводным газом и мы будем конкурировать успешно. Хотя есть некоторые у них преимущества - я обсудил этот вопрос с Ангелой Меркель довольно таки в жестких тонах, - я знаю, в чем тут суть дела - у них есть близкий источник", - сказал президент США.

"США - совершено другая страна по сравнению с тем, какой она была несколько лет тому назад. Мы можем добывать то, что мы добываем. И я считаю, что мы будем очень сильными конкурентами", - заверил Д.Трамп.

Год назад в США был принят закон "О противодействии противникам Америки путем санкций", Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). Он наделяет президента США правом во взаимодействии (координации) с союзниками США, вводить определенные санкционные меры в отношении любого лица, которое сознательно после принятия закона США совершало инвестиции или продавало товары, поставляло технологии или оказывало услуги Российской Федерации (на сумму более $1 млн или в совокупности в течение года на общую сумму более $5 млн) в сфере строительства и обслуживания российских трубопроводов, экспортирующих энергоресурсы. Отдельно закон декларирует оппозицию проекту "Северный поток 2". Позднее "Газпром" (MOEX: GAZP) получил разъяснение Госдепа США, что закон не распространяется на уже реализуемые экспортные инвестиционные проекты "Газпрома".

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