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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 10:45 25.10.2018 - 10:45

Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Помощники президента США Дональда Трампа неоднократно предупреждали его, что разведывательные службы России и КНР прослушивают его телефон, однако президент не намерен отказываться от разговоров по личному iPhone, сообщает газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники среди должностных лиц.

"Чиновники из Белого дома говорят, что им остается надеяться только на то, что он (Трамп - ИФ) воздержится от обсуждения засекреченной информации по телефону", - пишет газета.

По данным газеты, у главы США есть три iPhone, ни один из которых не является полностью защищенным от прослушки. Над двумя телефонами "поработали" сотрудники Агентства национальной безопасности, и теперь они стали менее уязвимыми, но в то же время менее функциональными, отмечает газета.

Еще один телефон - это личный iPhone президента, "не отличающийся от сотен миллионов iPhone, используемых по всему миру". От этого телефона президент не отказывается, потому что в отличие от двух других смартфонов, в нем он может хранить свои контакты, пишет газета.

Президенту США положено менять телефоны каждые 30 дней, но Д.Трамп редко делает это, ссылаясь на неудобства, пишет газета.

По данным газеты, Китай пытается использовать информацию, полученную в ходе прослушки разговоров Д.Трампа для того, чтобы остановить усугубление торгового спора. Источники газеты утверждают, что Китай составил список лиц, с которыми регулярно общается Д.Трамп, "в надежде использовать их для влияния на президента".

"Нью-Йорк таймс" подчеркивает, что среди частых контактов Д.Трампа, на которые обратил внимание Китай, - бизнесмены и друзья президента Стефан Шварцман и Стив Уинн.

Пресс-секретарь С.Шварцмана, исполнительного директора Blackstone Group, заявил изданию, что "он был рад служить в качестве посредника по некоторым критическим вопросам между двумя странами по просьбе обоих глав государств".

Адвокат С.Уинна, миллиардера и бывшего владельца сети казино Wynn Resorts , сказал, что у него нет комментариев для СМИ по этой теме.

Россия, как утверждает газета, не предпринимает таких усилий для влияния на Д.Трампа, как Китай.

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